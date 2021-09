O humorista Cris Pereira se apresenta neste domingo 12, às 19h no Parking do CTC Sicoob Credisul durante o 4º Sicoob Sabor – Festival Gastronômico e Cultural de Vilhena.

O comediante interpretará um de seus personagens mais famoso da internet, Gaudêncio, legítimo habitante do campo e figura típica do Rio Grande do Sul.

Os ingressos para o “Bagual do Gaudêncio” estão a venda no valor de R$ 60 inteira e R$ 30,00 meia no CTC Sicoob Credisul e na Banca do Zóio.