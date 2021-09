Na manhã de sexta-feira 10, comemorado o Dia Mundial de Prevenção e Combate ao Suicídio, o deputado estadual Alex Silva (Republicanos), promoveu a primeira ação oficial da campanha “Setembro Amarelo” de 2021.

A equipe estava bem cedo no cruzamento da Rua Raimundo Cantuária e Avenida Jorge Teixeira para a realizar o pit stop denominado “Como vai você?”, uma maneira de alertar e sensibilizar a população de Porto Velho sobre a importância de discutir e dar atenção a esse tema que tanto tem crescido.

Todos os anos, o suicídio aparece entre as 20 principais causas de morte no mundo e no Brasil, são registrados cerca de 12 mil suicídios. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens.

“É o terceiro ano consecutivo que abraçamos a causa da campanha de prevenção ao suicídio, pois, temos que fazer a nossa parte para mostrar às pessoas que sofrem com esse mal, que elas precisam buscar ajuda, e só assim, não estará mais sozinha e terá apoio para lutar contra a depressão, os traumas e os pensamentos de suicídio que as sufocam para tirar suas vidas”, disse o parlamentar.

Alex Silva, que também é pastor, disse ainda que vem acompanhando diversos casos de pessoas depressivas em Rondônia, e que o número maior de suicídio acontece no meio dos jovens. Por isso, está agindo em parceria com o projeto “Help”, que atua em todo os Brasil e oferece apoio emocional gratuito às pessoas que querem e precisam conversar, a fim de tratar e prevenir o suicídio. Você que deseja chame o Help WhatsApp: (11) 4200-0034 e Instagram: @Help.fju.