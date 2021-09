Incluída no programa “Saúde Renovada”, que engloba diversas obras de melhoria na estrutura física das unidades de Saúde do município, a reforma e ampliação do postinho Leonardo Alves está adiantada e deve ser entregue antes do prazo, segundo previsão da Unesc, responsável pela obra.

Com investimento de R$ 730 mil da faculdade, a obra é feita como contrapartida pela instituição de ensino utilizar as unidades de saúde do município para o curso de Medicina.

No local, além da reforma está sendo também construído um auditório que será utilizado por equipes de saúde e residentes. “A empresa tem um prazo de 180 dias para finalizar a obra, desta forma a conclusão seria no início do próximo ano, mas estive conversando com os responsáveis pela reforma e de acordo com o mestre de obras, é possível que ainda em novembro a obra seja concluída”, informou o Coordenador de Atenção Básica, José Aparecido.

Sinclinda Raasch, secretária de saúde reafirmou o seu compromisso com a população de renovar e promover maior humanização no setor. “Quando o prefeito Eduardo me convidou para assumir a Saúde, firmamos esse propósito de entregar à população um serviço de saúde de qualidade, com trabalho técnico, eficiente e humanizado. Para isso, uma das etapas é a reforma e ampliação das nossas unidades de saúde”, finalizou a secretária.

A reforma teve início no fim de julho e irá, a partir de projeto da Prefeitura de Vilhena, substituir toda a cobertura por estrutura metálica, incluindo ainda colocação de telhas termo-acústicas e forro em placa de gesso.

Será também trocado o piso. Um pequeno auditório será construído para treinamentos e reuniões das equipes da unidade, além de realizadas correções em instalações hidráulicas e elétricas, incluindo construção de nova fossa, novo sumidouro e implantação de projeto completo de prevenção e combate de incêndio.

Está prevista também a pintura interna e externa, requalificação urbanística do local com nova fachada, transformando a estrutura do postinho de saúde em um conceito arquitetônico aberto, sem muros na frente, com gramado em frente à unidade, de maneira a promover maior integração da comunidade com o posto de saúde. Ao mesmo tempo, todas as portas estarão protegidas, haverá cerca elétrica e paisagismo semelhante à unidade Afonso Mansur.