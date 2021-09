O Real Ariquemes venceu na manhã deste domingo o Barcelona por 2 a 0 no estádio Aglair Tonelli Nogueira, em Cacoal, e conquistou o tricampeonato Rondoniense 2021. A partida foi válida pela terceira rodada da competição estadual.

Os gols da partida foram marcdos por Emy e Thaynara.

Com o resultado, o Real Ariquemes chegou aos seis pontos e conquistou o título do Tricampeonato Estadual Feminino (2019/2020/2021). Já o Barcelona ficou com o vice-campeonato com três pontos e vai representar Rondônia no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3.

O JOGO

As duas equipes fizeram uma partida bastante disputada. Mas, aos dois minutos, Maria cobrou falta, Milena espalmou e Emy completou para o fundo das redes, abrindo o placar. Aos 16′, Thaynara recebeu livre dentro da área e chutou por cima do gol. Aos 28′, Monique cruzou na área e Thaynara marcou o segundo do Furacão do Jamari. Aos 48′, Renata xingou o árbitro Cícero Dilker da Silva e foi expulsa de campo.

Na volta do intervalo, o Barcelona voltou melhor e chegou a criar oportunidades com Larissa e Erika, mas acabou desperdiçando as oportunidades criadas.