Na última sexta-feira 10, o deputado Alex Silva (Republicanos), recebeu em seu gabinete na Assembleia Legislativa, a visita do chefe do Núcleo de Operações Aéreas (NOA), tenente-coronel Bruno Ranconi e dos representantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), os sargentos Lessa e Cleiton, e a chefe do Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica (Nupevid), a major Bárbara.

O NOA atua no reforço aéreo nas operações de segurança pública e hoje conta com 23 integrantes entre policiais civis e militares. Já o Proerd atua nas escolas por meio de ações e metodologias preventivas para que crianças e adolescentes vivam longe das drogas e da violência e já atendeu mais de 270 mil alunos no Estado. Ambos levaram ao parlamentar demandas referentes às suas coordenadorias, na busca por melhorias dos serviços oferecidos à população rondoniense.

“As portas do nosso gabinete estão abertas para atender a todas as categorias, pois, mesmo sendo responsáveis por oferecer serviços distintos, trabalham com um mesmo objetivo, o de oferecer e levar mais segurança à sociedade”, afirmou o deputado.