O deputado Cirone Deiró firmou parceria com o Instituto Federal de Rondônia (Ifro), campus de Cacoal, para atender agricultores com análise de solo. Quando foi vice-prefeito, Cirone contribuiu para contemplar a instituição com um moderno laboratório de análise de solo, que está sendo usado para realizar a análise de solo das propriedades que fazem parte do projeto piloto implantado pelo deputado. O resultado dessa análise será usado pela Emater, em Cacoal, para realizar o atendimento e orientação aos produtores cadastrados.

Segundo o deputado Cirone, a partir da experiência com os agricultores da Capital do Café o governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) deverá ampliar essa importante ação aos demais municípios rondonienses.

“A análise do solo das propriedades cadastradas é necessária para a correta orientação aos agricultores que buscam fazer a devida correção do solo com o propósito de aumentar a produtividade agrícola na Capital do Café. Agradeço o envolvimento e compromisso dos técnicos da Emater, do Ifro e demais parceiros que contribuíram para tornar esse projeto realidade”, celebrou ele.

Na avaliação do deputado Cirone, depois de décadas de exploração do solo é chegada a hora da Seagri colocar em ação medidas que assegurem aos agricultores novas práticas para o manejo do solo como forma de manter a produtividade no campo. “A análise do solo é fundamental. Será justamente o resultado destas amostras que possibilitarão novas práticas de manejo com o uso de calcário, de forma mais direcionada para a real necessidade da área”, explicou.

Para o diretor do Ifro, Professor Davys Negreiros, a iniciativa do deputado Cirone vai servir de referência para os agricultores e trazer resultados direto na produtividade no campo. Segundo ele, uma boa análise do solo tem relação direta com a economia, pois evita gastos exorbitantes, muitas vezes desnecessários, ajudando a manter a boa produtividade do solo ao longo dos anos. “Estamos preparados para trabalhar com análises, esses resultados vão subsidiar os técnicos da Emater na melhor orientação aos agricultores”, afirmou.

O agricultor Gomecimo Cardoso, morador da linha 10, área rural do município de Cacoal, agradeceu o deputado pelo seu trabalho em apoio aos agricultores. “Encontramos no deputado Cirone um grande parceiro e incentivador ao homem do campo. O trabalho que o deputado tem realizado demonstra que ele reconhece a importância da agricultura para o desenvolvimento econômico do município. Agora, com essa análise do solo que estamos recebendo do deputado vamos fazer a correção com quantidades adequadas de calcário e melhorar ainda mais a nossa produção”, celebrou.

Para o secretário municipal de agricultura, Alcides Zacarias, que representou o prefeito Adailton Fúria, a iniciativa do deputado Cirone Deiró reforça as ações que o prefeito Fúria tem priorizado para a agricultura da Capital do Café. “Recebemos com entusiasmo essas primeiras análises de solo e agradecemos ao deputado Cirone Deiró pela iniciativa. Cacoal se destaca pela grande capacidade produtiva, a partir dos resultados dessas análises vamos avançar ainda mais”, concluiu.

O engenheiro agrônomo da Emater de Cacoal, Fernando Martins destacou a iniciativa pioneira do deputado Cirone Deiró que poderá ser a semente para a implantação de um grande programa de recuperação do solo em nível estadual. Na avaliação do secretário regional da Emater, Samuel Guedes o projeto piloto do deputado Cirone vai ser um marco para a assistência técnica prestada pela Emater aos agricultores locais. “A partir de agora, temos um importante instrumento para direcionar o trabalho que vem sendo realizado no atendimento aos agricultores”, justificou.

Também estiveram presentes à solenidade que marcou as primeiras entregas de análise de solo, o secretário executivo regional José Moura dos Santos, gerente regional da Emater Samuel Guedes, presidente da câmara dos dirigentes lojistas Adeovaldo Brito, representante da câmara setorial do café rondoniense Ezequias Brás Neto, representante dos cafeicultores associados da região da Matas de Rondônia Juan Travain, o secretário municipal de meio ambiente Sandro Coelho, a gerente local da Emater Camila Fabiana, Além do presidente da Câmara de Vereadores João Picheck.