Começou neste domingo, 12, o torneio Ruralzão, que retorna após a suspensão no ano de 2020 devido ao novo coronavírus.

A tradicional competição é realizada pela Prefeitura de Vilhena desde 1995 e nesta primeira rodada foram 21 gols marcados em cinco partidas. Antes dos jogos, foi realizada a cerimônia de abertura no campo da Linha 100. Foram três partidas pela manhã a partir das 8h e mais duas à tarde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes (Semes), a competição premiará os vencedores com valores acima de R$ 3,5 mil.

No primeiro jogo, a equipe do Cruzeirinho venceu o time do Amigos da Conquista por 2 a 0, gols de Odair Silva e José Ailton. Na segunda partida, o time da Linha 100 bateu a equipe do Canarinho por 3 a 2, com gols de Willian Gustavo, Diogo Souza e Juan Justiano, já Paulo Edson e Patrick Alves descontaram o marcador. Na última partida da manhã, a equipe do Canarinho “B” marcou com Lucas Gabriel e Rodrigo Batista vencendo o time da Associação Nova Vida por 2 a 1, Cleumar Silva fez o único da Nova Vida.

Já no período da tarde, duas partidas fecharam a primeira rodada, Nova Conquista Dois Irmãos e Baixadão empataram por 2 a 2, Fábio de Moura e Vitor Hugo marcaram para o Nova Conquista e Alan Romeo fez os dois gols do Baixadão. A última partida do dia, foi a goleada da equipe do Esporte Conquista por 6 a 1 contra a Aldeia Mamaindê, marcaram para a equipe vencedora os atletas Josimar Santos, Wanderson Costa, Edson de Souza, Everson Lawinski e Anderson Santos por duas vezes, já Adílio Mamaidê fez o único gol da equipe derrotada.

A segunda rodada do Ruralzão é no próximo domingo, 19, a partir das 8h, com mais cinco partidas no campo da Associação Nova Vida, veja os jogos:

@@ Baixadão x Pires

@@Cruzeirinho x Canarinho “B”

@@ Esporte Conquista x Amigos Da Conquista

@@ Nova Conquista/Dois Irmãos x Canarinho “A”

@@ Aldeia Mamaindê x Associação Nova Vida