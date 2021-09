Nesta segunda-feira, 13, um jovem foi esfaqueado pelo próprio pai em uma casa localizada na Rua 1512, no Bairro Cristo Rei em Vilhena.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, marido e mulher já vinham em uma discussão que durava 2 dias, momento em que o filho do suspeito saiu em defesa da madrasta e acabou sendo ferido pelo pai, que se apossou de uma faca e lhe desferiu um golpe no antebraço esquerdo.

Não satisfeito, o agressor ainda arremessou uma lanterna contra a cabeça do filho lhe causando outro corte no couro cabeludo.

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e pai e filho foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil de Vilhena para o registro do caso. Já a mulher se recusou a realizar denúncia contra o marido, afirmando que as agressões contra ela foram apenas verbais.