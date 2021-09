Um apenado do regime semiaberto de Vilhena, que já estava com um mandado de prisão expedido em seu desfavor desde o mês de agosto por romper a tornozeleira eletrônica, foi preso no final da manhã de segunda-feira, 13, na casa onde mora, no bairro Embratel, em Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu até o local após receber informações de que o suspeito de um furto ocorrido há 5 dias no município morava lá e estava em casa naquele momento.

Após fazerem contato com o morador, este acabou confessando a autoria do furto e entregou os objetos que estavam escondidos dentro do forro do sofá da sala.

Como também já possuía mandado de prisão por evasão do regime semiaberto, o suspeito foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil, onde a vítima reconheceu as peças de roupas, calçados e eletroeletrônicos recuperados como sendo de sua propriedade.