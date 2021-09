O número de assaltos a residências em Cacoal tem aumentado nos últimos meses.

No último domingo, 12, uma mulher, de 52 anos ficou em poder de dois criminosos por quase 40 minutos após ter a porta arrombado durante um assalto. O crime aconteceu no bairro Village do Sol.

De acordo com as informações que foram repassadas pela Polícia ao Extra de Rondônia, a vítima estava sentada no sofá da sala quando foi surpreendida pelos dois suspeitos.

Ao adentrarem na casa, amarraram a proprietária com o fio do telefone. A vítima relatou que um dos infratores estava armado e fez ameaças caso levantasse a cabeça.

Os assaltantes reviraram toda a casa e levaram do local quase R$ 750,00 rem espécie e um aparelho celular.

A mulher, após os criminosos fugirem, conseguiu se soltar e acionar a Polícia Militar (PM), que foi até o local do fato e colheu informações sobre o ocorrido. Logo após, realizaram diligências nas proximidades, porém nenhum suspeito foi localizado.