O Estado de Rondônia recebeu na segunda-feira, 13, 17 caminhões ¾ que serão utilizados pelos municípios para fortalecer os trabalhos de infraestrutura. Os veículos foram adquiridos através de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Lucio Mosquini. Foi um investimento superior a R$ 2,9 milhões com contrapartida de R$ 600 mil do Governo de Rondônia.

A solenidade de entrega marcada para às 16h, de segunda-feira foi realizada nas dependências do Palácio do Governo. Mosquini destacou que os caminhões serão destinados à 17 municípios para ajudar nas ações das secretarias de obras de cada prefeitura.

Os municípios contemplados são: Alvorada do Oeste, Alto Paraíso, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Buritis, Monte Negro, Pimenta Bueno, Rio Crespo, Ouro Preto do Oeste, Santa Luzia, Theobroma, Vale do Paraíso, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste, Nova Mamoré (Jacinópolis), Candeias do Jamari (Vila Samuel) e Cujubim.

O deputado federal Lucio Mosquini lembrou a importância de ações como esta, “nós da bancada federal temos a importante missão de ajudar nosso Estado e os municípios a continuar se desenvolvendo, e isso pode ser feito também através da captação e distribuição de recursos para os municípios, oriundos do governo federal”.

“Ao todo serão 17 caminhões, uma grande conquista para Rondônia, e principalmente para os municípios, esses caminhões farão a diferença no emprego de ações desempenhadas pelas secretarias de obras de cada município, agradeço ao governo de Rondônia pela parceria e gestão dos recursos”, disse Mosquini.