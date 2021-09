A moradora do distrito de Vitória da União no município de Corumbiara (RO), Aparecida Berenice Pereira Gonçalves, 61 anos, morreu nesta segunda-feira (13) na UTI Covid do hospital regional de Vilhena, por complicações do novo Coronavírus.

Berenice era pioneira do município de Corumbiara, moradora da linha 3, KM 20, distrito de Vitória da União, era servidora pública municipal da área da saúde, após sentir os primeiros sintomas no início do mês de agosto, foi diagnosticada com o novo Coronavírus, foi transferida no dia 14 de agosto para UTI do hospital regional de Vilhena, onde permaneceu internada por 30 dias, precisou ser entubada, não resistiu, vindo a óbito na tarde desta segunda-feira (13).

Seu esposo Alberany Gonçalves Filho, que também foi diagnosticado com a Covid-19, faleceu no dia 23 agosto.

O corpo de Aparecida Berenice Pereira Gonçalves, foi velado na manhã desta terça-feira (14) e sepultado em cerimônia restrita aos familiares e amigos, no cemitério Cristo Redentor em Cerejeiras. Deixa duas filhas e seis netos.

