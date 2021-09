Na tarde desta terça-feira, 14, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Vilhena apreendeu quase 300 kg de maconha que eram transportados por dois homens que viajavam em um caminhão e que fugiram de uma abordagem no km 01 da BR-364.

No total, 291,1 Kg da droga ilícita, classificada como maconha “Colombia Gold”, que conforme relato de um dos detidos teria maior concentração de entorpecente (equiparando-se à droga Skunk), estavam escondidos embaixo da “cama do motorista”. O ilícito foi obtido no município de Cruzeiro do Sul/AC e teria como destino final o estado do Mato Grosso.

Após a fuga dos envolvidos, deu-se início a uma perseguição que contou com o apoio da Polícia Militar, sendo realizada a prisão dos suspeitos já no perímetro urbano do município.

A substância e os infratores foram encaminhados à Polícia Federal em Vilhena para registro da ocorrência. A carga está avaliada em $ 3,5 milhões.