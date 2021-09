Em coletiva de imprensa realizada na tarde de segunda-feira 13, o diretor executivo Vilmar Saúgo juntamente com a presidente da Cooperativa Educacional de Vilhena (Coopevi) Carolina Torres anunciou a compra do imóvel da faculdade Avec pela Sicoob Credisul.

O diretor pontuou que a Sicoob credisul busca se parecer menos com um banco e mais com uma instituição de desenvolvimento local e para isso tem contribuído com muitos projetos como a construção do Hospital Cooperar que será entregue no próximo ano e melhorias no aeroporto local.

Segundo Saúgo o negócio foi uma oportunidade, já que o valor pago pelo imóvel foi bem menos do que valia, isso porque o local possui 54 mil metros quadrados com nove mil de área construída. Com a aquisição, o CNPJ é desligado e passa a ser usado o da Coopevi – local que será também a escola devido ao espaço – e que contará ainda com os três cursos da instituição direito, administração e ciências contábeis.

De acordo com a presidente da Coopevi, a Sicoob Credisul assume o imóvel a partir de 1º de janeiro e manterá os acadêmicos que a unidade possui. A cooperativa estuda uma reformulação nos cursos, a melhoria de mão de obra e implantação de um acelerador de tecnologia.

“Estamos muito felizes com essa aquisição. Sempre foi parte do projeto da Coopevi ampliação de salas para atividades extracurriculares, além de um espaço de convivência de alunos e pais, hortas, local para lanche comunitário e o projeto ‘Fazendinha’. No ano que vem entramos em uma nova fase e comemoramos 15 anos da instituição. Temos muito que celebrar somos o 1º no Estado com relação a nota do Enem. E agora com a compra ficaremos com cerca de 205 alunos da Avec e 590 da Coopevi”, explicou ela.

O vestibular para a unidade será lançado ainda neste ano e o nome do campus será mantido. Saúgo detalhou que os servidores do grupo Avec serão desligados e a Sicoob poderá recontratá-los para dar seguimento aos cursos de graduação.

“Agora com aquisição deste espaço pretendemos democratizar o acesso a esse imóvel e lançar uma linha de financiamento de crédito estudantil”, ressaltou.