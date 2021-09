No último final de semana, um homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia por suspeita de ter estuprado o próprio filho de apenas 2 anos de idade.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, o fato teria acontecido no bairro liberdade, em Cacoal.

A ex-companheira do suspeito acionou a Polícia Militar após perceber um comportamento estranho do filho ao ser entregue pelo pai após passar o final de semana. O garoto começou a chorar e com isso a mãe ficou preocupada até mesmo pela situação que o pai do menino encontrava-se completamente embriagado.

Ainda, a mãe relatou à polícia que não queria mais deixar o homem pegar o filho, pois desconfiava que o suspeito já teria abusado sexualmente da criança em outra oportunidade. Após a situação, o infrator saiu do local e alguns minutos depois foi localizado e preso.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia suspeito de estupro de vulnerável. A criança também passou por exames médicos para colher materialidade sobre o ocorrido e ser anexado as informações no inquérito policial.