Na noite do último sábado (11), militares do Grupo de Operações Aéreas (GOA), realizaram a transferência de um bebê prematuro do município de Vilhena para o Hospital Dr. Ary Pinheiro de Porto Velho.

O trabalho foi realizado pelo coronel do Corpo de Bombeiros, Tadeu Sanches, capitão BM João Cordeiro, cabo BM Bicho Belo, aero médica Paloma Rocha e enfermeira Iná Inerã.

Segundo a equipe, após sofrer pré-eclâmpsia, a mãe do bebê foi encaminhada às pressas para o Hospital Regional de Vilhena e, visando salvar a vida da mãe e filho, foi realizado o parto cesáreo.

Por apresentar falta de ar, o bebê precisou ser intubado. A unidade hospitalar não possui de UTI Neo Natal, sendo assim, foi feito contato com a direção do Hospital Dr. Ary Pinheiro para a transferência do paciente. A mãe ficou internada e o pai acompanhou o bebê durante a viagem.

O avião saiu de Porto Velho às 19 horas de sábado e chegou em Vilhena às 21 horas. A médica, enfermeira, e o CB BM Bicho Belo, foram em uma ambulância ao hospital buscar o bebê.

Após os procedimentos, o recém-nascido foi colocado na incubadora e a aeronave decolou de Vilhena às 23h28 e chegou em Porto Velho às 01h23.

Na capital rondoniense, o bebê foi encaminhado em uma ambulância do Corpo de Bombeiros para o Hospital Dr. Ary Pinheiro, onde ficará internado na UTI Neo Natal.