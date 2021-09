A Comissão Temporária de Acompanhamento da Covid-19 (CTCovid-19) debaterá na sexta-feira 17, em audiência pública remota, um estudo realizado pelo Instituto Votorantim e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) que relaciona dados socioeconômicos e taxas de letalidade do coronavírus nos municípios brasileiros. O tema a ser abordado partiu do requerimento do senador Confúcio Moura (MDB-RO), presidente do colegiado.

De acordo com o parlamentar, o Índice de Vulnerabilidade Municipal (IVM) apresentado, classifica todos os municípios brasileiros considerando indicadores como média salarial, percentual de empregados e ocupação de leitos. Segundo ele, a análise inclui o Índice de Eficácia no Enfrentamento da Pandemia de Covid (IEEP), considerando as ações municipais individualizadas e seus resultados no combate à pandemia.

Confúcio Moura argumenta que, analisar a mensuração do resultado das ações de cada cidade brasileira no combate ao coronavirus instrumentaliza uma análise crítica dos erros cometidos e possibilita uma visão estratégica executiva e parlamentar para tomada de decisão mais precisa quanto aos planos de retomada do desenvolvimento e de mitigação de impactos. Da mesma forma, se prepara para enfrentamento das variantes e seus efeitos.