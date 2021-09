O Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul foi palco, na noite de terça-feira 14, do encerramento da quarta edição do Sicoob Sabor, com o anúncio dos vencedores nas categorias Restaurantes, Bares, Hamburguerias e Cafeterias.

Os ganhadores foram: Manjericão (Restaurante); La Isla, (Bar); Caramelle (Cafeteria) e Frederico Burger Bar (Hamburgueria). A hamburgueria Paulo’s Burguer foi escolhida como “Destaque Empreendedor do Ano”, por apresentar inovações que agregaram valor ao festival e na sua performance. Os pratos foram eleitos por meio da avaliação do júri técnico e júri popular de 24 de agosto a 12 de setembro.

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, destacou que o principal intuito do Sicoob Sabor não é a competição, mas a confraternização entre a comunidade, a geração de negócios e o aperfeiçoamento da gastronomia da região.

“Mesmo com um tempo mais curto, em razão da pandemia, tivemos uma grande participação nas oficinas, shows, roteiro gastronômico, e ficamos muito felizes com o resultado. Com certeza o festival continuará acontecendo em Vilhena, pois a receptividade tem sido muito boa. E hoje conhecemos as empresas que conquistaram o paladar do público, todos os participantes são ganhadores, pois não há perdedores quando o festival é feito entre amigos e com afeto, como de fato foi nessa edição”, disse.

Representando Ivan Capra, presidente do conselho de administração da Sicoob Credisul, Ana Júlia Capra também agradeceu a realização do festival. “Saibam que esses dias foram dias incríveis! E não falo só por mim, mas por todos que vieram e participaram dos eventos”.

Na noite, também foi anunciado o “Garçom do Ano”, o ganhador foi Hélio Ramirez, conhecido como Biguá, do Bistrô da Quinta. Avaliado nos quesitos atendimento, vestimenta, postura e simpatia, ele recebeu uma Poupança Sicoob no valor de R$ 1.500. Outras três poupanças no valor de R$ 500 foram sorteadas entre os demais profissionais dos estabelecimentos participantes.

Após a apresentação, foi servido o jantar composto por churrasco de costela minga e acompanhamentos, preparada por Wanderli Ferreira, do Rancho Alegre. Para fechar com chave de ouro o festival, a cantora Katia Valléria e banda apresentou o show “Oratório” com repertório de MPB, interpretando sucessos de Chico Cezar, Maria Betânia, Majur, Gilberto Gil, entre outras estrelas nacionais.

NÚMEROS DO 4º SICOOB SABOR

Cerca de 102 empresas da cidade e da região tiveram serviços contratados pelo festival ou produtos comprados, o que significa uma estimativa de 1500 pessoas envolvidas diretamente com a organização do evento. Também vale destacar a quantidade de pratos do festival comercializadas nos 22 dias, pelos restaurantes, cafeterias, hamburguerias e bares: 2.232 ao todo, o que representou um faturamento de mais de R$ 71 mil.

O festival também realizou 28 eventos gastronômicos e culturais no mesmo período, com envolvimento de público estimado em 1,5 mil pessoas em eventos realizados no CTC Sicoob Credisul.

