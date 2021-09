Em sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Porto Velho, na terça-feira 14, durante fala na tribuna, o deputado Estadual Eyder Brasil (PSL) defendeu a emancipação dos distritos da Ponta do Abunã.

De acordo com o parlamentar, esse assunto estava adormecido e precisava ser colocado em pauta novamente. “Muitas vezes a gestão municipal não tem pernas para atender os distritos da Ponta do Abunã, em razão de toda a extensão territorial que Porto Velho possui, e esses distritos, tem capacidade socioeconômica e populacional para se emanciparem. O PIB arrecadado na Ponta do Abunã é muito maior do que em muitos municípios do Estado de Rondônia”, frisou Eyder.

O deputado destacou ainda que os distritos da Ponta do Abunã muitas vezes encontram-se em situação precária e precisam de atenção especial. “Na última sexta-feira em visita a Extrema, conversei com a comunidade local, verifiquei de perto a necessidade da população daquela localidade e me comprometi a destinar emenda para construção de um Espaço de Convivência e Atividade Física”, frisou Eyder.

Eyder chamou a atenção do executivo estadual e municipal para que mais serviços sejam feitos nos distritos rondonienses. “Qualquer serviço que o Estado ou município leve para aquele pedaço de chão rondoniense, será de grande valia”, destacou o parlamentar.