Na noite de segunda-feira, 13, a Polícia Militar (PM) de Cacoal recuperou uma motocicleta que foi furtada no município de Rolim de Moura.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, o veículo estava abandonado em frente de uma casa que fica localizada no bairro Princesa Isabel, em Cacoal.

A recuperação do veículo só foi possível após uma pessoa, de forma anônima, informar o caso à central de operações, através do 190.

Mediante a situação, os policiais foram até a Rua Duque de Caxias onde localizaram a motocicleta. Ao realizarem uma consulta através do sistema do Detran, foi constatado que se tratava de um veículo Honda Bros. Ainda foi identificado que o furto ocorreu no centro de Rolim de Moura após a proprietária esquecer a chave na ignição do veículo.

Após todos os trâmites, o veículo foi encaminhado à Delegacia onde foi realizado o registro da ocorrência e ficou à disposição do legítimo dono para que seja feita a restituição.