A prefeitura de Cacoal divulgou o pregão eletrônico nº 145/2021, que tem por finalidade a contratação de empresa especializada para instalação, montagem e manutenção de enfeites natalinos neste ano.

O valor estimado do certame, conforme o edital, é de R$ 723.132,50. A abertura do pregão ocorrerá às 10h (horário de Brasília) de 24 de setembro

O edital obtido pelo Extra de Rondônia – que é assinado pelo Presidente da Fundação Cultural de Cacoal, Pedro Henrique Rabelo – informa os pormenores da contratação da empresa para a decoração intitulada “Natal Luz 2021”.

Na justificativa, o edital explica que “o nascimento de Jesus Cristo é marcado pelo Natal, adotada pela Igreja Romana, é uma data comemorativa celebrada e relembrada no mundo por cristãos ou não cristãos. Ao longo dos tempos foram adotadas simbologias como árvore de Natal, Papai Noel, troca de presentes, cartões, presépios e outros”.

O edital também avalia que, em 2020, por questões sanitárias, econômicas e humanitárias, não foi possível realizar, de maneira satisfatória, a tradicional iluminação natalina em Cacoal.

“No decorrer de 2021 houveram muitas mudanças em consequência da pandemia-COVID-19, sendo uma delas na economia que é um dos fatores que ajuda tecer a vida de um ser humano. O desgaste emocional, sentimental e até mesmo da fé, foi presente neste período sombrio e será justo que o ser humano receba através de um gesto simbólico que é a decoração e a iluminação natalina. Ao apresentar o Projeto de Natal 2021 com o tema ‘Natal Luz’, a Prefeitura de Cacoal quer celebrar com a população desta cidade e também com as pessoas que por aqui passam, o espírito natalino de solidariedade, confraternização, união, paz e mais, todos os sentimentos que sensibilizam o coração”, destaca.

Ao todo, conforme o projeto, 19 pontos de enfeites incluem a contratação, abrangendo o Espaço Beira Rio Genézio Lima, Av. Porto Velho (entre os trechos da rua dos pioneiros x avenida castelo branco), e ambas as entradas do município localizadas na BR-364.