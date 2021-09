O ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva (PT) deve iniciar dentro de dois meses uma série de visitas a estados da região Norte do Brasil, onde pretende se reunir com a militância para traçar metas prioritárias para campanha presidencial de 2022.

Em Rondônia, Lula deve encontrar-se com o professor, jornalista e advogado Samuel Costa, que foi o candidato à Prefeitura de Porto Velho nas eleições do ano passado. Samuel é uma das vozes que compõe a base do ex-presidente.

Samuel Costa deverá fazer um pré-lançamento de sua pré-candidatura nas eleições de 2022, a qual será debatida com o ex-presidente Lula, fazendo uma análise de conjuntura com diversos partidos do campo progressista no estado de Rondônia.

Segundo Samuel Costa, a série de visitas ao Norte do País foi batizada de ´Caravana Amazônia´e planeja articular politicamente os estados da região e abrir diálogo com as lideranças locais. A visita deve ocorrer antes de dezembro para fugir do rigor do período chuvoso.

“Ainda não temos o cronograma das visitas, mas estamos aguardando ansiosos a vinda do Presidente Lula. Rondônia deve ser um dos primeiros estados do Norte a ser visitado. Lula, quando aqui esteve pela última vez foi para visitar as obras da usina de Jirau e foi recebido com festa pela população que sabe o Brasil voltará a ser feliz de novo.”, ressaltou o jovem professor

Quanto á sua possível candidatura, Samuel Costa disse que, irá seguir as diretrizes estabelecidas e, caso não seja pré-candidato, fará parte do comitê organizador da campanha presidencial de Lula em Rondônia.

“A expectativa é grande e Rondônia vai parar para ver o nosso presidente voltando ao estado depois de tantos anos. Não mediremos esforços para viabilizar a vitória do Presidente Lula e elegermos o maior quantitativo de parlamentares, senadores e governadores em todo território nacional.”, finaliza Samuel Costa.