Policiais militares da Rádio Patrulha, prenderam nas tarde de terça-feira, 14, R.S., após ter furtado carne e uma bicicleta num supermercado, localizado na Avenida Tancredo Neves, esquina com a Avenida Jô Sato (BR-174), bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, seguranças do estabelecimento observaram quando o suspeito pegou um pacote de carne e escondeu em suas vestes, disfarçou e saiu da loja, em seguida os seguranças abordaram o rapaz no pátio e pediram para ele devolver o que havia furtado, após o liberaram.

Contudo, o homem ficou andando pelo pátio da loja e os seguranças continuaram observando-o pelas câmeras de segurança e viram quando ele se aproximou do local onde ficam as bicicletas dos funcionários.

Em ação rápida, o rapaz pegou uma bicicleta e saiu do local, não dando tempo para os seguranças detê-lo.

A Rádio Patrulha foi ao local e de posse das informações saiu no encalço do ladrão, localizando-o na Rua 908, no bairro Nova Esperança.

Ao ser abordado o rapaz disse que a bicicleta era dele, mas não soube nem dizer a marca da mesma. Porém, algum empo depois confessou que havia deixado uma bicicleta velha na loja e pegado uma mais nova, e que mais tarde iria buscar a que havia deixado.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.