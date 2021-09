A magia circense encantou e divertiu alunos de escolas públicas de Vilhena, durante a realização do projeto de montagem do espetáculo “Peteleko Show”. Quem aproveitou o espetáculo foram os alunos da escola pública Professor Luiz Carlos Paula Assis e do Colégio Tiradentes de Polícia Militar de Vilhena ( CTPM V).

Palhaços, brincadeiras, perna de pau, malabarismo com claves, bolinhas e aros, dança e outros números prenderam a atenção dos alunos diante das peripécias dos artistas circenses.

O projeto de montagem do espetáculo “Peteleko Show” foi contemplado pelo Prêmio Funarte de Apoio ao Espetáculo Circense 2020 sendo proposto pela Associação Cultural, Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Diversidade Amazônica (ACEMDA) e o Grupo Peteleko, que procura difundir a arte circense sensibilizando o público com o encanto e a magia do universo circense.

O artista Erik Mateus Melo de Paula que dá vida ao Palhaço Peteleko conta que cada número apresentado no espetáculo envolveu uma mensagem de coragem, esperança, desafios, amor e alegria.

“Além de alegria o espetáculo conta com uma mensagem sobre a importância de todos contribuírem para preservar o meio ambiente e ajudarem na conservação da limpeza da cidade. Montar esse espetáculo é a realização de um sonho.”, disse Erik Mateus, que informou que o espetáculo tem classificação livre para todos os públicos.

Erik Mateus ressaltou que durante as apresentações foram respeitadas todas as normas de segurança sanitárias por causa da quarentena decretada pela pandemia do Covid-19 respeitando o distanciamento social, utilização de álcool em gel, máscaras para evitar a contaminação pelo vírus preservando assim a saúde de todos os participantes do projeto.

“Agradeço a todos os alunos e servidores das escolas onde apresentamos o espetáculo ‘Peteleko Show’, pelo carinho e atenção. Muito obrigado a todos”, falou Erik Mateus.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>