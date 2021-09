Por volta das 09h00 desta quinta-feira, 16, uma mulher foi presa ao ser flagrada em posse de um revólver calibre 32, na conveniência do posto de combustíveis Trevo, localizado no parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

De acordo com informações levantadas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até o local, devido ter sido relatado pelo denunciante que uma mulher loira, que trajava vestido branco, havia acabado de chegar no estabelecimento portando uma arma de fogo.

Abordada enquanto lanchava com uma amiga, nada de ilícito foi encontrado em posse da suspeita, porém, em vistoria ao veículo dela, foi localizada a arma de fogo acima citada, guardada debaixo do banco do passageiro.

Questionada sobre a propriedade do revólver, a mulher relatou que não possuía porte, porém, havia comprado há três anos, só estando em posse no momento, devido estar sofrendo ameaças por parte do ex-marido.

Diante dos fatos, a suspeita foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil para o registro do flagrante.