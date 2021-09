O deputado federal Mauro Nazif (PSB – RO), discursou na Comissão Especial da Reforma Administrativa, na Câmara dos Deputados, na quarta-feira, 15, sobre a PEC 32/20. Em sua fala o parlamentar argumentou que a PEC 32/20 é o maior retrocesso já visto no Congresso Nacional.

“Essa proposta nem deveria estar sendo discutida, ela não tem nada de positivo, ela vai ser o fim dos concursos públicos e da estabilidade do servidor, e isso ficou muito claro nas falas do relator, que mente quando diz que não vai acabar com a estabilidade do servidor, como não? Se nos contratos temporários, segundo a proposta o tempo máximo de contratação é de dez anos. E isto, ainda abre brecha para o ‘Trem da alegria’, nós estamos às vésperas de uma eleição, imagine chamar as pessoas para preencherem vagas nos serviços públicos sem concurso, para depois da eleição mandar embora, é uma vergonha e um retrocesso sem tamanho”, destacou ele.

“Ao invés de excluir, devemos pensar em incluir, incluir nas Carreiras Típicas de Estado, as áreas da saúde, da educação, da parte social e da segurança pública. Mas esta PEC 32/20, não tem nada disso, seja no substitutivo do relator ou no projeto na íntegra do executivo, estes dois projetos só levam o serviço público e o servidor público para o caixão. E é por esta razão que eu sou totalmente contra a PEC 32/20! E vamos à luta, para barrar este retrocesso para o Brasil!”, disse Nazif.

A proposta, caso não seja barrada na Comissão Especial, seguirá para o Plenário. Confira a declaração na integra.

https://