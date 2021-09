O 6º Sicoob Saúde, passeio ciclístico da Sicoob Credisul pelo “Dia Mundial do Coração”, já está com as inscrições abertas. O evento é gratuito e acontecerá no domingo, 03 de outubro, simultaneamente em diversas cidades de Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. Confira os municípios participantes, horário de concentração e trajeto no site www.sicoobcredisul.com. Para se inscrever é preciso acessar o site e clicar na aba de sua cidade.

O evento seguirá os protocolos e medidas de segurança orientados pelos órgãos de saúde contra o coronavírus. Será disponibilizado álcool em gel para a limpeza das mãos e exigido o uso de máscara e o distanciamento durante todo o passeio.

Os primeiros que chegarem ao local de saída do passeio ganharão camisetas. Também haverá sorteio de diversos brindes entre os participantes. O objetivo do passeio é incentivar a prática de exercícios físicos, que traz uma série de benefícios para o corpo, além de promover a relação interpessoal e o bem-estar da população.

Os participantes devem lembrar que o passeio requer alguns cuidados, como proteção solar e física (chapéu, bonés, camiseta manga longa) e garrafinha de água. Em todas as cidades haverá distribuição gratuita de água mineral, em algumas delas em dois pontos do roteiro do passeio.