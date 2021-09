Um pedreiro quase matou o próprio patrão a golpes de enxada na tarde de quinta-feira, 16, em uma obra localizada no bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima discutia com o funcionário, devido ele estar faltando demais no serviço e tal fato estar atrasando a obra, porém, durante o “bate bocas”, os ânimos acabaram ficando acalorados e o pedreiro se apossou de uma enxada e desferiu um golpe contra o abdômen do patrão.

Não satisfeito, o pedreiro ainda tentou por diversas vezes dar enxadadas com a parte da lâmina na cabeça do chefe, que se defendia com os braços enquanto gritava por socorro.

Ao ouvir o clamor da vítima, uma testemunha se aproximou para ajudar e o agente fugiu do local, mas antes de desaparecer tomando rumo ignorado, afirmou que retornaria para se vingar.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas em prol da localização do suspeito, mas ele não foi encontrado. Apesar do susto, a vítima não sofreu ferimentos graves.