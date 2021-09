Durante a sessão deliberativa (semipresencial) do Senado Federal, de quinta-feira 16, o senador Confúcio Moura (MDB-RO) disse que não iria fazer pronunciamento, mas ler uma carta que recebeu de um paciente do município de Alto Paraíso, 211 Km distante de Porto Velho, Capital do Estado, que faz referência ao atendimento de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com parlamentar, a correspondência é tão bem escrita que ele não precisaria fazer discurso e destacou o desabafo no documento datado de 10 de agosto, de Alessandro, enfermeiro de 40 anos, nascido e criado na cidade de Ariquemes, principal cidade do Vale do Jamari, município vizinho ao do paciente.

Abre aspas: “Venho aqui expor ao senhor também as dificuldades que a população tem enfrentado pela falta de médico perito do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). A manifestação que venho fazer não é apenas em benefício próprio, mas para todas as pessoas que estão precisando e vão precisar um dia do serviço do INSS da cidade de Ariquemes, Estado de Rondônia”. (…)

O enfermeiro prossegue relatando que a cidade Ariquemes, tem uma agência da Superintendência do INSS, mas que não há profissional para realizar a perícia, e quem necessitar de atendimento precisa se deslocar para a capital. Na carta Alessandro conta que sentiu na pele como outros pacientes fraturados sofrem para conseguir chegar ao procedimento de perícia médica.

O autor da correspondência solicita encarecidamente ao senador Confúcio Moura que reivindique ao INSS e ao governo federal para se posicionar e resolver esse grande problema, que ele acredita que não seja apenas do município de Ariquemes, mas de todo o país.