A Fundação Cultural de Vilhena realiza nos dias 17 e 18 de setembro, a “IV Conferência Mundial de Cultura”.

Com o tema “Cultura para todos”, o evento tem como objetivo a criação do Plano Decenal de Cultura para avaliação das necessidades de cada seguimento artístico por 10 anos, além escolha do conselho municipal e eleição de delegados para a etapa estadual.

Na sexta-feira 17, a conferência inicia a partir das 18h e no sábado 18, as 08h30, no Sicoob Credisul de Vilhena, localizado na Avenida Capitão Castro, 3978, centro. Mais informações entrar em contato com a Fundação Cultural através do – 3321-1777.