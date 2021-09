O deputado Ezequiel Neiva recebeu a prefeita de Pimenteiras, Valéria Garcia (PP), acompanhada de técnicos do município, para tratativas dos projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”, ambos de responsabilidade do Governo de Rondônia. A prefeita pediu apoio do parlamentar no acompanhamento junto ao executivo estadual, na elaboração dos projetos anunciados para Pimenteiras.



De acordo com a prefeita, o governador Marcos Rocha assegurou a execução de três quilômetros de asfalto e recapeamento de ruas no município, como parte do projeto “Tchau Poeira”. Pelo “Governo na Cidade”, Rocha anunciou a revitalização da Praça Beira Rio, a iluminação da Praça dos Quilombolas e do Portal da Cidade. Outro projeto citado por Valéria Garcia, também do governo, foi o da ponte de concreto sobre o rio Santa Cruz, no km-5,5 (Estrada dos Campos).

Ezequiel Neiva afirmou que tem acompanhado junto ao governo o andamento dos projetos anunciados para todos os municípios do Cone Sul do Estado. “O governador Marcos Rocha tem cobrado agilidade de suas equipes, para que todos os projetos anunciados sejam executados na íntegra.

Também participaram da reunião o chefe de Pimenteiras Rodrigo Sordi, o gerente de Convênios e projetos Everton Nogueira e o vereador Luiz Carlos.