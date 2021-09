Policiais do 4.º BPM, durante patrulhamento de rotina localizou um foragido da justiça no centro da cidade de Cacoal.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, o suspeito estava caminhando pela Avenida São Paulo, e por ser um velho conhecido da polícia foi abordado.

Contudo, em consulta nominal no sistema foi constatado que o mesmo estava com pendência na justiça, pois havia rompido a tornozeleira eletrônica e estava foragido do sistema prisional.

Mediante a situação o homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde foi realizada revista no suspeito e localizado com ele quatro folhas de cheque sendo que, uma delas estava preenchida no valor de R$ 6.500,00.

Questionado onde ele havia conseguido os talões, deu algumas versões que não convenceram a polícia.

Diante dos fatos, o foragido foi levado para à delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

Depois foi entregue no presídio, onde está a disposição da justiça.