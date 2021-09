O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), divulga o Mapa da Produção Agropecuária do Estado do ano de 2020. Os dados são um compilado oficial apresentado à pasta por intermédio da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento reúne as informações mais completas e atualizadas de todo o complexo agropecuário rondoniense, formalizando um ranking entre os 52 municípios.

Porto Velho manteve o primeiro lugar no pódio, preservando a dianteira em culturas como macaxeira, melancia, cupuaçu e arroz. A Capital do Estado também se destaca pela criação de gados de leite e suínos.

Nos demais pontos do mapa, as cidades campeãs se dispersam: Jaru, por exemplo, está no topo em termos de criação de gado de leite. O município também lidera quando o assunto é exclusivamente a produção de leite.

Outros primeiros colocados por cultura/produção:

Costa Marques – Urucum;

Corumbiara – Soja;

Ariquemes – Piscicultura;

Alta Floresta d’Oeste – Ovinocultura;

Vilhena – Milho / Apicultura;

Presidente Médici – Maracujá;

Cacoal – Mamão / Avicultura;

Espigão d’Oeste – Laranja;

São Francisco do Guaporé – Inhame;

Alto Paraíso – Guaraná;

Alto Alegre dos Parecis – Feijão;

Ouro Preto d’Oeste – Cacau;

São Miguel do Guaporé – Café;

Buritis – Banana;

Cujubim – Abacaxi.

CULTIVO E PRODUÇÃO