Trabalhando no ramo de recuperação de calçados desde menino, primeiro como aprendiz e funcionário e depois tocando seu próprio negócio, Roberkley Almeida Bezerra Lima, de apenas 28 anos de idade, resolveu agora dedicar-se a fabricação artesanal de botas.

Por conta própria no ramo de sapataria desde 2.015, ele deixou o setor de conserto e recuperação de calçados para dedicar-se apenas a produção de suas peças, e conta com total apoio e participação da esposa, Simone Neves de Almeida, além do incentivo de instituições como a Associação Comercial e Industrial de Cerejeiras, onde está instalada sua empresa, e do Siccob, através do programa Siccob Fronteira.

A experiência e transição do estilo de negócio começou a um ano, quando ele deu início a fabricação das peças próprias, fazendo diversos tipos de modelos de botas, botinas e coturnos. A novidade agradou, a ponto dele resolver dedicar-se totalmente a fabricação a partir de agora. Está havendo certa resistência da freguesia em aceitar o mudança, dada a qualidade de seu serviço na recuperação de calçados, mas o novo empreendimento requer dedicação total.

O diferencial de seus produtos é justamente a produção artesanal, feita à mão, onde a maquinaria é apenas o suporte para a confecção, o que torna cada peça um artigo único e exclusivo. “Colocamos em cada peça todo nosso carinho e dedicação para satisfazer as necessidades de cada cliente”, destacou Roberkley.

Seu projeto é bem articulado e a meta é comercializar seus produtos no atacado e varejo, oferecendo várias opções de pagamento. Ele tem planos para comprar um imóvel a fim de construir uma fábrica maior, gerando emprego e industrializando alguns modelos de botas.

Com atendimento diferenciado, feito por ele e a esposa, a loja tem espaço para comercialização de produtos da linha country, e já caiu no gosto da população de Cerejeiras.

Finalizando a conversa que teve com o Extra de Rondônia ele fez questão de agradecer ao primeiro patrão, “o senhor Juracy, que junto com seus filhos me ensinaram o ofício com que hoje eu sustento minha família”.