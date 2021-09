O deputado estadual Luizinho Goebel (PV-RO) solicitou ao Governo de Rondônia a realização de um mutirão de cirurgias eletivas no município de Ariquemes visando atender toda a região Centro Norte do Estado.

No documento extenso à Secretaria Estadual de Saúde, o parlamentar reforça a necessidade do mutirão naquela região, uma vez que a fila de espera está cada vez mais extensa com a suspensão de cirurgias eletivas no Estado por conta da situação pandêmica que vivenciamos atualmente.

Conforme o deputado, atualmente há mais de 2 mil pessoas no aguardo de atendimento médico específico. Por conta disso, é de suma importância a realização de um mutirão que ajudará a zerar a fila de espera.

“Se as filas de espera já eram um desafio antes, hoje estão cada vez mais extensas. Por isso, solicitei ao nosso governador Coronel Marcos Rocha e ao nosso secretário de saúde Fernando Máximo a realização de um mutirão de cirurgias eletivas no município de Ariquemes, visando atender também os municípios de Alto Paraíso, Buritis, Cacaulândia, Machadinho d’Oeste, Monte Negro, Rio Crespo, Theobroma. Somente assim, poderemos zerar a fila de espera”, enfatizou o parlamentar.