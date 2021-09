Na tarde deste sábado, 18, a Polícia Militar localizou a carcaça de uma motocicleta na pista de Mountain Bike Cross, localizada no bosque da pista de Kart, divisa com o bairro Alto dos Parecis, em Vilhena.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, os militares foram acionados por populares, que encontraram a carcaça do veículo e no local constataram que se tratava de uma motocicleta com registro de furto e roubo e que originalmente é azul, mas tinha sido pintada de preto.

Após a constatação, o que sobrou do veículo, que foi depenado, foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.