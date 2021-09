Na noite de sábado, 18, uma jovem com apenas 16 dias pós-parto foi esfaqueada pelo namorado em uma casa localizada no bairro Jardim Primavera, em Vilhena e só não foi executada devido a faca usada pelo agressor ter quebrado o cabo já no primeiro golpe desferido na região entre um de seus ombros e o pescoço.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, o agressor, que namora a vítima a cerca de um ano, foi até a casa dela e iniciaram uma discussão, momento em que o jovem se apossou de uma faca e desferiu um golpe na mulher que ainda se encontra no período purpúreo.

Como a faca quebrou o cabo, o agente se aproveitou que um amigo chegou ao local no exato momento e pediu ajuda para fugir, sendo amparado pela testemunha.

Após a vítima, que estava toda ensanguentada, ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar deu início às buscas pelo autor do crime e localizou o amigo que havia dado fuga para ele, transitando pelo bairro Jardim Eldorado.

Questionado sobre o paradeiro do suspeito, o jovem respondeu que após presenciar o crime, deixou o amigo casa da mãe e que não sabia qual rumo este havia tomado depois.

Como em revista pessoal os militares encontraram nas vestes do jovem uma porção com mais de 3 gramas de maconha, lhe derem voz de prisão e o apresentaram na delegacia para o registro do caso. A reportagem do site não conseguiu confirmar se o autor do crime foi preso.