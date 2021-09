@@@ SAÚDE SOB NOVA DIREÇÃO

A notícia política da semana em Vilhena é, sem dúvida, a nova mudança no comando da secretaria municipal de Saúde. É a terceira troca no cargo nestes nove meses do segundo mandato de Eduardo Japonês. Nesta semana, saiu a enfermeira Siclinda Raasch, entrou o servidor estadual Wagner Borges, e há uma tremenda lição acerca de resiliência e jogo de cintura nesta singular alteração.

@@@ SAÚDE SOB NOVA DIREÇÃO II

Isso porque a agora ex-secretária, no que pese seu conhecimento técnico do setor, não teve a manha política para conduzir sua gestão, e faltou diálogo e mais jogo de cintura, particularmente na relação com a Câmara Municipal, fato que foi capital em sua queda. Por outro lado, Borges vêm de um histórico de participação na gestão de Rosani Donadon (adversária de Japonês) como diretor do Hospital Regional, e foi braço direito do ex-vereador Carlos Suchi, na legislatura passada, ferrenho opositor a Eduardo.

@@@ SAÚDE SOB NOVA DIREÇÃO III

Mas, sendo um experiente e articulista, Borges foi se aproximando do prefeito, começou a ganhar espaço e alcançou um grau de intimidade tamanho que chegou a ser motorista do Japonês dias atrás, numa viagem pelo Cone Sul, onde apenas os dois viajaram juntos. Tal capacidade de diálogo, aliado a costura que fez com o corpo técnico da saúde municipal, acabou o alçando a função que passa agora a ocupar, surpreendendo muita gente dos dois grupos políticos.

@@@ SUPER-SECRETÁRIO NA MIRA

Só que a dor de cabeça do prefeito Japonês quanto ao relacionamento entre seu primeiro escalão e o Poder Legislativo não termina com a resolução do conflito na Saúde. Tem outro secretário municipal que vem sendo personagem fácil na boca dos vereadores em pronunciamentos na tribuna. E é ele mesmo, o Marcelo “Boca”, apelidado pejorativamente como “super-secretário II” pela vereadora Vivian Repessold, pelo fato de acumular as pastas da Obras e Agricultura, e também por agir como o ex-integrante do primeiro escalão do Japonês no mandato passado, Ricardo Zancan, o “super-secretário I”, que também acumulava cargos no exercício do poder.

@@@ RECADO DADO

De acordo com os vereadores em sessão, “Boca” anda esnobando dos parlamentares e se comporta como se tivesse sido picado pela mosca azul, e, a exemplo de Zancan, se considera acima dos relés mortais. Tem gente falando que, nesta toada, logo o “Boca” poderá perder a boquinha.

@@@ POVO INOCENTE

E o presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), resolveu tentar convencer o povo que a mudança repentina de conduta do Legislativo com relação ao Executivo não tem nada de anormal e que a oposição ferrenha que surgiu como que por encanto é mera ação normal, fazendo parte da função fiscalizadora do Parlamento. Ele diz que não é um vira-casaca. Pura conversa pra boi dormir. Só mesmo sendo muito inocente para acreditar que no meio deste angu não exista caroço. Certamente há interesses contrariados neste impasse e não demora que a verdade vai aparecer.

@@@ PALAVRA DE EX-VICE-PREFEITA

Na última sessão ordinária na Câmara, chamou a atenção o fato de Macedo ter classificado o prefeito Eduardo Japonês como “ditador” durante seu discurso (Leia AQUI). Não é a primeira vez que alguém do convívio próximo do Japa usa o termo para o designar. Na campanha passada, quem o chamou pelo mesmo nome foi a ex-vice-prefeita de Vilhena, Maria José da Farmácia. É coisa para se pensar.

@@@ SEM COMUNICAÇÃO

E parece que falta comunicação e diálogo não é apenas externo, mas também entre os próprios membros do Executivo. Na última sessão ordinária na Câmara de Vilhena, os vereadores – por unanimidade – derrubaram o veto de Japonês referente um projeto de lei das fossas sépticas (leia mais AQUI). O prefeito apresentou como base argumentação técnica dos gestores do SAAE. Porém, minutos após a sessão, através de sua assessoria, o prefeito disse que “notou a falha antes de o veto ir para a sessão” e que concorda com a derrubada do veto. E, garante, ainda, que o veto “não era nem para ter ido à sessão”. Que situação.

@@@ SERÁ MESMO?

Em entrevista a um programa de televisão ocorrida nesta semana, Japonês disse com todas as letras que não vai ser candidato a nenhum cargo nas eleições do próximo ano. Poucos acreditaram na afirmação.

@@@ TESTE DE POPULARIDADE

O ex-presidente da república, Luís Inácio Lula da Silva, está programando uma visita ao Estado de Rondônia ainda este ano. Será um teste e tanto com relação à sua popularidade, dado o alto percentual de bolsonaristas entre a população local.

@@@ BOMBA NO CACIQUE DE CACOAL

E, para fechar a conta por hoje, uma notícia de Cacoal: a prisão da filha do ex-deputado federal Nilton Capixaba em operação da PF esta semana, sob acusação de participar de uma quadrilha de traficantes de cocaína, caiu como uma bomba no projeto eleitoral do cacique político. O estrago em seu projeto de tentar retornar ao Congresso Nacional foi tremendo.