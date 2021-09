O deputado Cirone Deiró entregou ao prefeito Adailton Fúria, a última nota de empenho no valor de R$ 1,8 milhão, referente ao convênio 030/2018 que somam R$ 9 milhões. Os recursos foram destinados para a execução de obras de asfalto dos bairros: Vista Alegre, Conjunto Halley, Jardim Itália, Bela Vista e Avenida Primavera.

Ao todo serão executados cerca de nove quilômetros de asfalto, incluindo a drenagem nos pontos críticos. Os recursos foram liberados pelo deputado Cirone Deiró junto ao governo do Estado e as obras estão executadas pela prefeitura municipal de Cacoal. As notas de empenho foram liberadas à medida que a empresa avançava na execução das obras, que está em fase de conclusão.

Cirone Deiró tem priorizado a liberação de recursos para a execução de obras de infraestrutura na Capital do Café. Além dos recursos para a pavimentação asfáltica que já foram liberados, já estão na conta da prefeitura de Cacoal, os recursos para a execução das obras de reforma da rodoviária, reforma da Farmácia Central, drenagem avenida Uirapuru.

A pavimentação da Miguel Arcanjo e a construção da galeria de concreto no Anel Viário já estão em fase final de conclusão. “Esses recursos são resultado do trabalho que tenho realizado em parceria com o governador Marcos Rocha e atende antiga reivindicação dos cacoalenses, que há anos esperavam por esses investimentos”, afirmou.

O deputado fez um breve histórico sobre os desafios que marcaram seu trabalho para garantir a execução do convênio 030/2018. Segundo ele, quando assumiu o mandado, essa foi uma das primeiras reivindicações que recebeu dos moradores que há anos, esperavam pela pavimentação nesses bairros.

“Era grande expectativa para a execução das obras, já que o governo do Estado havia firmado um convênio com a prefeitura de Cacoal se comprometendo a destinar recursos para atender esses bairros com pavimentação. Ocorre, que por falta de previsão orçamentária o convênio foi cancelado. Conhecendo a necessidade dos moradores, fui em busca de solução. Depois de inúmeras reuniões com o governador Marcos Rocha e sua equipe o convênio foi reativado e os recursos foram liberados, conforme as obras avançavam”, celebrou.

O prefeito Adailton Fúria destacou o trabalho e compromisso do deputado Cirone com a liberação de recursos para a execução de obras que estão levando bem estar aos moradores de diversos bairros. Segundo o prefeito, o deputado tem sido incansável na defesa dos interesses da Capital do Café.

“Estamos avançando em várias frentes de trabalho e a parceria do deputado Cirone e do governador Marcos Rocha tem sido importante em nossas ações para cumprir nosso compromisso de colocar o município de Cacoal em posição de destaque e garantir melhoria na qualidade de vida dos moradores,” reconheceu.