No domingo 19, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) participou do 6º Leilão da Solidariedade em prol do Hospital São Daniel Comboni, de Cacoal promovido na Associação Carro de Boi, no distrito de Boa Esperança, em Chupinguaia.

Rosangela Donadon contou que participou do evento a convite do idealizador do leilão o vereador Idenei Dummer (PDT). Foram realizados os leilões de diversas prendas obtidas em doações.

Durante o leilão Rosangela Donadon arrematou uma novilha e fez a doação para o próximo leilão como forma de ajudar o Hospital São Daniel Comboni, que recebe pacientes com câncer de todo o Cone Sul.

No evento a deputada Rosangela Donadon anunciou que vai destinar um bom recurso para o Hospital São Daniel Comboni. De acordo com a parlamentar, o vereador Idenei Dummer em parceria com a representante do hospital, Aparecida de Miranda, popular Cidinha vai elaborar o projeto para fazer melhorias na enfermaria do hospital para atender pacientes do Cone Sul.

“Foi um prazer participar do leilão e poder ajudar uma causa tão nobre quanto essa. Sou profissional da saúde e sei a importância de investimentos neste setor, por isso vou destinar um bom recurso para o Hospital São Daniel Comboni que será utilizado para fazer melhorias na enfermaria do hospital para atender pacientes do Cone Sul. Agradeço de coração ao vereador Idenei Dummer pelo convite. Parabéns a todos que trabalharam no leilão e aos participantes”, disse a deputada.

>>>>>>>>>> Clique na imagem >>>>>>>>>>