O deputado estadual Eyder Brasil (PSL), cumprindo o seu projeto de gabinete o “Partiu Rondônia” que tem como foco conhecer e atender os anseios da população rondoniense, passou os últimos quatro dias no interior do Estado, onde vistoriou mais de R$ 1,5 milhão em emendas parlamentares que beneficiaram a população dos municípios de Vilhena, Cerejeiras e Pimenteiras.

“Tenho dito, meu objetivo é trabalhar pelos 52 municípios de Rondônia. Não tem nada mais gratificante do que poder de alguma forma, proporcionar melhorias para o meu povo. Saber que famílias foram beneficiadas e atendidas em seus anseios me faz ter a certeza que estamos no caminho certo”, destacou o deputado.

VILHENA

Em Vilhena, região do Cone Sul do Estado, o parlamentar visitou o Centro do Idoso (Cati) para verificar a aplicação da emenda destinada para cobertura da academia do local, no valor de R$ 65 mil. No município, esteve no Colégio Cívico Militar Almirante de Tamandaré, onde acompanhou como ficou a estrutura da unidade após a climatização e aquisição dos novos mobiliários, frutos de recursos enviados de seu gabinete.

o parlamentar teve uma agenda com o prefeito Eduardo Japonês, para conhecer a Escola Municipal Prof.(a)Vilma Vieira e na oportunidade colheu algumas demandas da unidade e se colocou à disposição para ir em busca de melhorias para os estudantes e profissionais da educação. Aproveitou também para conhecer e conversar com os produtores da Associação Produtores Plantas Medicinais (APPM) de Vilhena.

Durante o encontro, recebeu a solicitação de emenda para construção de uma academia comunitária que atenda as mais de 280 famílias que residem na região. “Agradeço ao deputado pela visita e principalmente as parcerias para o município de Vilhena”, frisou o prefeito Eduardo Japonês.

CEREJEIRAS

Já no município de Cerejeiras, acompanhado da prefeita Lisety Marth, o vice-prefeito José Carlos e o vereador Erivelton Navarro, o deputado visitou o Bairro Floresta onde destinou recurso no valor de R$ 75 mil para fazer a ligação domiciliar e rede de esgoto local. Mais de 60 famílias serão beneficiadas com esse feito.

O parlamentar foi também conferir como ficaram as ruas e avenidas de Cerejeiras após a identificação e sinalização com placas, feitas através de emenda parlamentar destinada no montante de R$ 75 mil. Em seguida verificou a respeito da saúde do município, para onde foi enviado os recursos de R$ 50 mil para compra de medicamentos e mais R$ 240 mil para aquisição de uma ambulância.

“Quando o deputado destinou essa emenda para a saúde, foi em um período muito crítico que estávamos passando em virtude da pandemia, o que ajudou muito o nosso município e ficamos também muito gratos pela ambulância que vai atender muito as necessidades de nossos munícipes”, disse agradecida a prefeita de Cerejeiras Lisety Marth

PIMENTEIRAS

Em Pimenteiras, o parlamentar foi muito bem recebido pela prefeita Valéria Garcia, o vice-prefeito Moisés, a secretária de educação Leila e pelos vereadores Jorgiano, Manoel e Arlindo para a entrega oficial da Sede da Guarda Mirim, construída com emenda parlamentar de R$ 100 mil, viabilizada pelo deputado no ano de 2019.