Na tarde desta segunda –feira, 20, uma moradora da quadra 9, do residencial União , em Vilhena, tentou tirar a própria vida com uma faca após ter uma discussão familiar.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia no local, a moradora teria discutido com o marido e após se apossar de uma faca correu para os fundos do quintal, onde ameaçava tirar a própria vida.

Devido à mulher se recusar a desistir da ação, a família acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, tendo duas militares entrado no local.

Depois de uma longa negociação com a mulher, a policial e bombeiro conseguiram fazer com que ela soltasse a arma branca e recebesse amparo psicológico.