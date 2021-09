Na sessão ordinária realizada na manhã desta segunda-feira, 20, um assunto que virou polêmica neste final de semana em Cacoal foi alvo dos parlamentares: denúncia de utilização de maquinário público em propriedade do prefeito Adailton Fúria (PSD).

O caso foi noticiado pelo Extra de Rondônia com a versão do chefe do executivo municipal (leia mais AQUI).

O vereador Romeu Moreira (DEM), em seu discurso na tribuna da Casa de Leis, sugeriu a instauração de uma Comissão Parlamentar para que o caso seja investigado.

“Temos que dar uma atenção à denúncia do vereador Paul Henrique e, se for o caso, criar uma Comissão para apurar os fatos e ver, até que ponto, possa existir alguma irregularidade nessa questão dos rejeitos que foram utilizados numa área particular. Eu acredito que devemos ter a responsabilidade de estar, no mínimo, investigando e apurando os fatos, já que essa é a atribuição do vereador”, declarou.

O CASO

Conforme a denúncia de Paulo Henrique, na última semana, esteve monitorando o deslocamento das máquinas (caçambas e/ou trator, bobcat ou minicarregadeira) do distrito do Riozinho até a Linha 208, no perímetro que dá acesso a chácara do prefeito. Na oportunidade, conforme a acusação, foi constatado o uso indevido de maquinários públicos em propriedade particular, fato que configura improbidade administrativa, além de recebimento indevido de recursos federais por se tratar de rejeito de asfalto da BR-364.

Na sexta-feira, 17, o vereador protocolou a denúncia no Ministério Público e na Delegacia de Polícia Civil. “Estou amparado pelo dever constitucional de fiscalizar. Fui até o local indicado, solicitei imagens do monitoramento eletrônico do último sábado, 11/09, no período entre as 14 até 18:50h, e me deparei com duas caçambas da prefeitura de Cacoal (placas: NEF 6741, NEF 6681 – Rondônia, da secretaria municipal de agricultura) se deslocando do Distrito do Riozinho com o rejeito de asfalto e descarregando na propriedade particular do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria. Na terça-feira, 14/09, no período das 09h até as 12h, um servidor usou o trator ou bobcat da prefeitura para esparramar o rejeito na propriedade do prefeito Fúria, conforme monitoramento solicitado por este vereador para embasar a presente denúncia”, argumentou.