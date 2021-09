Faleceu na noite de segunda-feira, 20, o advogado Valdir Antoniazzi, de 68 anos, pioneiro em Vilhena e que há quase dois meses lutava contra a Covid-19.

Internado no município de Cuiabá, Valdir teve os aparelhos, que o mantinham respirando, desligados no final da tarde do mesmo dia do óbito, devido não haver mais chances de reversão do quadro em que se encontrava.

O corpo do advogado e professor universitário, que atuou em Vilhena maior parte da vida, foi transladado para o referido município na madrugada de hoje, onde receberá as últimas homenagens de amigos e familiares.

Os filhos de Valdir divulgaram uma nota de pesar confirmando o falecimento do pai.

Nota

E com imensa tristeza que comunico a todos os nossos queridos amigos que tanto oraram e nos enviaram boas energias, que meu amado pai, Valdir Antoniazzi, partiu esta noite desta vida terrena para a vida espiritual.

Seguindo nossa fé, acreditamos em uma vida melhor e mais feliz. Nosso olhos choram mas nossos corações então em paz. Lembremo-nos dele com sua alegria e fé.

Stela Maris e Valdir Júnior