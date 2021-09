A Câmara Municipal de Vilhena aprovou R$ 3.180.630,97 para uso da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A deliberação aconteceu durante a 23ª sessão ordinária do Poder Legislativo, na manhã desta terça-feira (14).

No Projeto de Lei 6.206/2021, o Poder Executivo solicitou autorização para abertura de crédito adicional suplementar, por excesso de arrecadação de ICMS, no valor de R$ 3.180.630,97 no orçamento-programa da Semed, para aquisição de 541 notebooks para as escolas da rede municipal de ensino.

São 541 notebooks para 31 escolas e a educação especial. A distribuição dos notebooks será realizada de acordo com o número de professores, de cada unidade escolar.

Desta forma, será disponibilizado, para cada profissional da categoria, um aparelho que servirá de material auxiliar para o planejamento e desenvolvimento das suas atividades laborais.