Para a maioria dos internautas que participaram da enquete disponibilizada pelo Extra de Rondônia, Edimar Kapiche, 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, é o vereador mais atuante e produtivo de Cacoal.

A enquete, que ficou no ar durante uma semana e teve por finalidade analisar o “termómetro político” em Cacoal com relação aos parlamentares, encerrou na noite desta segunda-feira, 20.

Dos 12 parlamentares, Kapiche ficou em primeiro lugar, obtendo 24.45% dos votos, o que representou o apoio de 2,879 internautas. Em segundo lugar ficou Toninho de Jesus (PODE), com 22.93%, resultando em 2,701 votos. Em terceiro ficou Magnison Mota (PSC) com 22.03%, o que representou 2,595 votos. Em último ficou Lauro Garçom (PSD), com 0.68%, resultando em 80 votos.

Conforme informado em todas as publicações, importante destacar que a sondagem não segue critério científico e visa apenas buscar um parâmetro de popularidade entre os integrantes do Poder Legislativo local, buscando somente aferir qual é o nome mais lembrado pelos internautas do site entre os integrantes do Parlamento.

O Extra de Rondônia agradece a participação dos internautas da “Capital do Café” e fará uma entrevista com Edimar Kapiche para explicar o que representa o resultado em suas atividades parlamentares.

Confira o resultado da enquete abaixo ou clicando AQUI