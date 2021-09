No final da tarde de segunda-feira, 20, um homem de 33 anos, que possuía um mandado de prisão expedido pela 2° Vara Criminal de Vilhena pelos crimes de furto e receptação, foi preso pela Força Tática da Polícia Militar em frente uma casa no bairro Assossete.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, S. S. C., estava na frente do imóvel com mais algumas pessoas, que ao perceberem a aproximação da viatura, passaram a agir de forma suspeita.

Durante abordagem, os militares encontraram em posse de um dos jovens, três porções de crack, que ele afirmou serem para uso pessoal.

Já com S. nada de ilícito foi encontrado, porém, em consulta nominal, foi constatado haver em desfavor dele um mandado de prisão pelos crimes acima citados, sendo dado cumprimento imediato à ordem judicial.