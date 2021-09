A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) reforça que todos que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a covid-19 devem se imunizar.

Nesta semana, a programação para a segunda dose e informações sobre a imunização de adolescentes foram atualizadas.

De acordo com o Setor de Imunização da Semus, somente após 15 dias da aplicação da segunda dose é que a pessoa passa a ter a proteção máxima oferecida pela vacina.

PRIMEIRA DOSE

A primeira dose está sendo oferecida de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h na Avec, para todos que tenham 18 anos ou mais. Para o público de 12 a 17 anos a vacinação se limitará, por enquanto, a pessoas com comorbidades, deficientes permanentes e gestantes, com laudos ou prescrição médica, até posicionamento do Governo do Estado ou mudança técnica do Ministério da Saúde.

“Apesar de a Anvisa autorizar, a bula da Pfizer também e não haver nenhum caso de reação adversa grave no uso desta vacina em adolescentes sem comorbidades, que já são mais de 3,5 milhões de vacinados, o Ministério da Saúde proibiu a aplicação. Até o momento o Governo do Estado não se manifestou sobre o caso, o que deixa a norma federal valendo na íntegra. Aqui em Vilhena já vacinamos mais de 6 mil adolescentes sem nenhum problema registrado. Assim que novas normas forem publicadas, atualizaremos as medidas aqui em Vilhena”, explica a enfermeira e vacinadora Waleria Prado.

SEGUNDA DOSE

A segunda dose também está sendo oferecida a todos que tenham recebido a primeira dose, mesmo que sejam adolescentes sem comorbidades, a fim de completar o esquema vacinal. A aplicação da segunda dose acontece sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h na Avec. Em Vilhena os pacientes podem antecipar a data da segunda dose em até sete dias, conforme recomendações da bula e do Ministério da Saúde. Assim, nesta semana, por exemplo, pessoas com agendamento para o dia 26 de setembro pode receber a vacinação já desde a segunda-feira, 20. O mesmo acontecerá em todas as semanas subsequentes.

TERCEIRA DOSE

A expectativa do Setor de Imunização é que os primeiros lotes com terceiras doses sejam entregues nesta semana. A programação será divulgada em breve.

O secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, enfatiza a necessidade de todos se imunizarem. “A vacina é a principal arma que temos contra a pandemia. Quanto antes conseguirmos vacinar a população, mas rapidamente poderemos virar essa página triste de nossa história, que é a covid-19. Em Vilhena temos uma cobertura vacinal de primeira dose maior que muitos países desenvolvidos e isso nos orgulha. Por isso, quero elogiar aqui aos vilhenenses que entendem a importância da imunização”, completa.