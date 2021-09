Foi julgado na manhã desta quarta-feira, 22, Nilson Rodrigues da Silva, acusado de matar a golpes de faca o cunhado Nelson Soares Cardozo, na avenida 1815, no bairro Bela Vista, em Vilhena, e esconder o corpo em um barraco abandonado.

Nilson , que cometeu o crime por volta das 20 horas de 16 de julho do ano 2000, aguardou mais de 20 anos pelo julgamento, no qual respondeu pelo crime de homicídio qualificado e foi condenado a 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, com regime inicial fechado.

Nos autos do processo, Nilson, que desferiu duas facadas no cunhado e ainda correu atrás dele pela rua até alcança-lo e consumar o crime com mais golpes, chegou a ser indiciado também pelo por ocultação de cadáver, porém, devido ter ficado 20 anos foragido, o mesmo prescreveu e o réu, que teve o mandado de prisão cumprido no dia 01 de dezembro do ano passado, respondeu apenas pelo homicídio qualificado por motivo fútil.

Segundo os dados do processo, Nilson matou Nelson apenas porque embriagada, a vítima teria perturbado a própria esposa, que é irmão dele.