A celeuma em torno de quem é o legítimo ocupante da vaga na Assembleia Legislativa de Rondônia, deixada por Edson Martins, continua rendendo desdobramentos, apesar da posse de Saulo Moreira, na semana passada.

Isto porque, no mesmo dia em que Moreira tomou posse, uma decisão do TSE favorável ao também suplente Jean Mendonça estabeleceu que o caso não está definido, e determinou a recontagem dos votos das eleições de 2.018 para deputado estadual.

O assunto também interessa a Willianes Pimentel, outro que pode acabar sendo contemplado com o desfecho do caso, isso se o fim da história acontecer antes do final do mandato em questão, se se extingue no final do próximo ano.

Atendendo a determinação da Corte superior, o TRE de Rondônia definiu então que a recontagem dos votos acontecerá no dia 28 de setembro, às 10h30, no Plenário do Tribunal Regional.

Na mesma decisão, o desembargador considera nulos os votos de Saulo Moreira, o que cria mais dúvida ainda com relação ao caso, sem que alguém explique em que situação ele fica neste momento, já que tal decisão surge na determinação de forma vaga.

Estão intimados para comparecer na recontagem os suplentes Jean e Willianes, assim como seus advogados, e o magistrado informa que a iniciativa será transmitida pelos canais da Corte nas redes sociais.